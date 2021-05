Gilberto e Fiuk, do "BBB21" Reprodução/Globoplay

Por iG

Publicado 12/05/2021 16:25 | Atualizado 12/05/2021 16:26

Gilberto Nogueira e Fiuk se reencontraram durante as gravações do "Altas Horas", nesta terça-feira (11). Nos bastidores do programa, que deve ir ao ar no próximo sábado, Gil disse que Serginho Groisman também é da cachorrada.



Já Fiuk postou um vídeo com Gil, onde os dois aparecem dançando e o filho de Fábio Jr. diz que está com seu "amado" amigo.



Em seus stories do Instagram, Gil disse: "Gente, olha onde é que eu estou!", mostrando Serginho ao fundo. "É sábado, hein! Todo mundo aqui para vigorar junto, na cachorrada! Porque eu descobri que Serginho também é da cachorrada! Eita, Brasil, venci na vida!", disse o economista.