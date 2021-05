Terry Crews em Brooklyn 99 Reprodução

Rio - Terry Crews, estrela da série "Todo Mundo Odeia o Chris" e "As Branquelas", revelou que uma crise no casamento quase abalou a relação com Rebecca King-Crews por causa do vício em pornografia. Em entrevista ao "People Every Day", o ator disse que aborda o tema em detalhes em seu novo audiolivro "Stronger Together".



“Descobrimos que havia toda uma indústria em torno desse problema porque a pornografia se tornou a nova droga”, disse Rebecca. "Tornou-se o novo vício", completou.