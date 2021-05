Preta Gil Alex Santana / Divulgação

Publicado 12/05/2021 19:47 | Atualizado 12/05/2021 19:48

Rio - Preta Gil celebrou nesta quarta-feira seis anos de casamento com Rodrigo Godoy. No Instagram, a cantora compartilhou uma foto da cerimônia e disse que os últimos anos ao lado do amado foram de muita parceria e poucas brigas.



"Nosso dia, nosso casamento, nossa união abençoada por Deus", disse. "São seis anos de muito amor, união, amizade, cumplicidade, poucas brigas, muitos desafios, muitas conquistas e a mesma paixão", completou.

A cantora ainda compartilhou alguns momentos da cerimônia e comemorou: "E foi assim nossa festa de casamento... começamos com 'andar com fé' do meu pai @gilbertogil, lindíssimos e terminamos com @beyonce 100% fim de festa, bêbados e felizes @raphaelgodoy_ @judepaulla @fortesthiago @gominho kkk que saudades desse dia!".

