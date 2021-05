Por O Dia

Publicado 13/05/2021 19:19

Rio - Walter Wanderley, ex-diretor do SBT, mais conhecido como Goiabinha, detonou Celso Portiolli. Em uma live com a influenciadora Rê Agapito, Goiabinha passou cerca de quatro horas falando sobre os bastidores da televisão.



"Eu falo que ele foi ingrato comigo porque quando ele tinha condições de me segurar [não segurou]", declarou. "O que tem de puxador de tapete na televisão brasileira... É muita gente mau-caráter que tá em altos cargos nas emissoras. Mau-caráter, pessoas que usam o cargo pra comer mulher ou dar pra um", acusou.

"Gente do céu, tô passada. Mas a televisão, o meio artístico é um meio esquisito como todo mundo fala, né?", perguntou Rê. "Não, na polícia tem, na política tem, na igreja tem, na escola tem, qualquer lugar tem. Mas a televisão é mais exposta, né? Muita gente mau-caráter, muito bandido", explicou. "Tem mais alguém além do Rodolfo?", perguntou Rê sobre o humorista Rodolfo Carlos de Almeida. "Não, eu não tô falando que o Rodolfo é bandido, tô dizendo que ele foi ingrato. Eu sempre trabalhei no SBT, ganhava bem, quer dizer, ganhava mal, eu ganhava mal, mas nunca precisei de dinheiro de ninguém, nunca precisei acabar com ninguém", disse."Por isso eu tenho a minha alma limpa e ninguém pode falar de mim por aí. Tem muita gente que tem muita coisa, mas é dinheiro de puta que eles têm. Ou de puto também",continuou. "Mas, além do Rodolfo, que você citou que é ingrato, você poderia citar mais alguém?", insistiu a dona do perfil. "O Celso! O Celso", disparou o ex-SBT. "O Celso Portiolli?", perguntou Rê. "Sim, eu acho ele ingrato. Comigo ele foi. E eu falo que ele foi ingrato comigo, foi muito ingrato comigo. Porque quando ele tinha condições de me segurar [no SBT, ele não segurou]…", explicou."Sabe por que eu tô falando isso? Porque a primeira vez que veio uma fita cassete [dele, com teste para TV, veio] no meu nome. O interesse veio da minha mão. Eu podia ter pego aquela fita cassete e jogado no lixo. E aí ele não era quem ele é hoje. Entendeu? Eu poderia ter pego aquela fita e jogado no lixo", avaliou. "Ele poderia até chegar [onde chegou], mas ia demorar mais um pouco. Eu peguei a fita e passei pra frente até chegar no Silvio Santos, e eu poderia ter jogado fora", completou."Eu não estou falando mal do Celso Portiolli, estou falando da ingratidão dele, porque a primeira vez que ele botou a cara no vídeo eu estava presente", relembrou. "Quando o Celso Portiolli foi renovar o contrato, botaram minha cabeça numa bandeja. Mas o que aconteceu? O Celso tinha metade da direção de um lado o outro cara [diretor] a outra metade. Naquela hora, o Celso Portiolli poderia ter dito: 'Não mexa com ele', porque eu ensinei o Celso Portiolli a fazer, pelo menos, os primeiros programas. Eu ensinei ele a como se comportar", argumentou.