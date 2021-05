Gil do Vigor é o mais novo contratado da Rede Globo reprodução do instagram

Por O Dia

Publicado 15/05/2021 16:43

Quarto colocado no "Big Brother Brasil 21", da Globo, Gil do Vigor contou detalhes sobre os projetos depois de ser contratado pela emissora. O doutorando em Economia espera dar as caras na telinha até setembro, quando embarca para os Estados Unidos para se dedicar aos estudos. "Agora eu sou chique, sou famoso", disparou em entrevista ao "Se Joga", deste sábado.

"Na verdade, foi um choque e (tive) muita gratidão. Eu não imaginava, não esperava. Como eu queria ir para o meu PHD, não imaginei que a Globo ia querer me contratar. Inicialmente o projeto é até setembro, vamos ver o que pode acontecer depois", disse.

O ex-BBB preferiu não dar detalhes, já que não há nada definido sobre seu futuro na emissora. "Esse projeto está em construção, tem várias ideias. Por enquanto, eu não vou bater o martelo, mas com certeza vai ser algo muito legal, que vocês vão gostar", disparou. Em setembro, ele deixa o Brasil para seguir os estudos nos exterior. "Podem esperar que vou gravar minha chegada aos Estados Unidos. Vai ser muito bom, vai ser muito massa", garantiu.