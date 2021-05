Vinicius Bonemer Reprodução do Instagram

Publicado 16/05/2021 14:45 | Atualizado 16/05/2021 15:58

Vinícius Bonemer, filho dos apresentadores William Bonner e Fátima Bernardes, está vacinado contra a Covid-19. Morando atualmente na França, o rapaz, de 23 anos, conseguiu se imunizar bem antes dos jovens brasileiros, já que o calendário de vacinação anda bem mais adiantado em outros países.



Neste sábado, a apresentadora do "Encontro", da Globo, recebeu um registro do exato momento da imunização do filho e, claro, fez questão de compartilhar a boa notícia em suas redes sociais. "Ele está estudando na França e hoje conseguiu se vacinar. A namorada também. Que alegria! Consigo ver a alegria deles por trás das máscaras", escreveu Fátima.

Nos cliques, o jovem aparece com máscaras de proteção pessoal acompanhado da namorada, com quem mora junto no país europeu. "O coração fica apertado, mas, por outro lado, fico feliz de vê-lo tão bem, fazendo o que queria e com saúde, neste momento que tem tanta gente sofrendo. Sinceramente, eu não vou ficar triste em nenhum momento por conta disso. Sei que ele está bem, com saúde e muito feliz", disse a mamãe coruja.