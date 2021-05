Nanda Costa e Lan Lanh Reprodução Internet

Por O Dia

Publicado 17/05/2021 15:03

Rio - Nanda Costa comemorou o Dia Internacional Contra a Homofobia, nesta segunda-feira, com um vídeo em que surge ao lado da parceira, a cantora Lan Lanh. A atriz assumiu o romance com a Lan em 2018, mas revelou que as duas estavam juntas há alguns anos.