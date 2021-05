Guilherme e Benuto se unem a Luiz Henrique e Léo no feat ’Anticorpos’ Divulgação

Por O Dia

Publicado 27/05/2021 09:56 | Atualizado 27/05/2021 11:43

Rio - A dupla Luiz Henrique e Léo convidou os irmãos Guiherme e Benuto para o single “Anticorpos”, que chega, nesta quinta-feira, a todas as plataformas digitais e com clipe no YouTube. A música fala sobre aquele amor superado, já que de tanto sofrer, o corpo ficou imunizado. Daí o nome da faixa. Para celebrar o lançamento, a dupla faz neste sábado, às 15h, em seu canal do YouTube, uma live que já servirá para gravar um novo projeto audiovisual.

O clipe, que sai às 11h, mas já pode ser visto com exclusividade pelos leitores do DIA, foi gravado em janeiro, em uma casa paradisíaca margeada pelo rio Tietê, em Araçatuba, no interior de São Paulo. Uma curiosidade sobre a cidade escolhida para a gravação: Araçatuba é o único município do Estado que é abastecido parcialmente pela água do Tietê, que na região é limpo e próprio para o banho. Isso mesmo, diferentemente do Tietê conhecido na capital paulista, em Araçatuba a água é tratada e serve até para beber!

“Anticorpos” é uma composição de Luiz Henrique e Léo e foi gravada depois que um vídeo foi postado no Instagram da dupla. Batendo recorde de compartilhamentos, comentários, plays e curtidas, os amigos atenderam os pedidos dos fãs e decidiram registrar de forma oficial a faixa.

Mas faltava um toque, uma parceria, já que há algum tempo Luiz Henrique e Léo não lançavam um feat. Os escolhidos foram Guilherme e Benuto e a parceria consolida uma amizade de longa data entre os amigos de Birigui e os irmãos de Campinas. “A gente mostrou a música pra eles e logo de cara toparam gravar. Foi uma alegria imensa ter esses parceiros nessa nova música que é a nossa grande aposta pra começar 2021”, conta Luiz Henrique.

“A gravação do clipe foi num lugar muito bonito, foi tudo feito num fim de tarde e mais parecia um encontro de amigos do que um trabalho. A gente aproveitou a visita do Gui e do Nuto pra tocar umas modas, fazer um churrasquinho, curtir um pouco do lugar tão bacana que foi usado pra locação do clipe. Quem acompanhou tanto os nossos stories quanto os deles viu como foi divertido”, complementa Léo.