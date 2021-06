Claudia Leitte - Reprodução

Por O Dia

Publicado 08/06/2021 17:26 | Atualizado 09/06/2021 17:28

Rio - Claudia Leitte está dando inciativa ao projeto "The Wagon". A cantora deixou de fora o convencional circuito Dodô e Osmar, em Salvador, Bahia, e fará um show em Orlando, nos Estados Unidos. A primeira edição do projeto tem duas versões, “The Wagon: on the street”, feito nas ruas das cidades e “The Wagon: on the beach”, feito em cidades litorâneas.



Por conta da vacinação avançada, o país está recuando as medidas de distanciamento e os eventos estão voltando a acontecer. “O objetivo é fazer um intercâmbio cultural, mostrar um pouco mais sobre como é o carnaval, as festas do Brasil, para os americanos. Primeiro eu queria apresentar algo semelhante ao trio, mas com referências à história deles, para então levar o carnaval para lá de verdade. Por isso, nasceu o The Wagon, fazendo alusão ao Band Wagon, muito famoso em Nova Orleans, mas com todo o agito brasileiro“, explicou a cantora em comunicado.