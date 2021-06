Tom Bueno - Reprodução

Por iG

Publicado 09/06/2021 19:38

Inspirado pelo clima anti-homofobia de junho, mês em que é comemorado mundialmente o orgulho LGBTQIA+, Tom Bueno, que esteve à frente de matérias no "Domingo Show" e "Domingo Espetacular" e, atualmente, pode ser visto no "Balanço Geral", de Reinaldo Gottino, gravou um vídeo para as redes sociais a fim de falar sobre "como e quando eu me assumi gay".



Visivelmente emocionado, o profissional relembrou "os medos, monstros e crenças" que o acompanharam por bastante tempo e a primeira vez em que relatou a sua identidade sexual: em um carro de reportagem, aos 28 anos. "Não aguentava mais me sentir pressionado pelo meu colega cinegrafista. Foi traumático na hora, mas libertador", pontuou.







Tom ainda disse que a fase de aceitação não foi tão fácil como muitos imaginam e, por esse motivo, chegou a buscar ajuda na terapia. Outro ponto alto do desabafo ocorreu assim que se referiu à importância da família nessa etapa. "A minha sorte é que tenho o meu pai e a minha mãe. Ele, inclusive, tem um papel importante", contou, frisando que sempre soube e o protegeu de tudo, "de qualquer piadinha".



Ao mencionar sua representatividade, complementou: "Hoje, quando volto ao passado e me lembro de todas as situações em que alguém vinha me colocar numa saia justa para perguntar 'Ah, já está pegando meninas?', meu pai se fazia presente" e "quando acontecia algo e não estava por perto, me sentia meio 'meu Deus, agora cadê ele para me defender?".

Depois, com a voz embargada e os olhos marejados, finalizou: "Quando contei, só para que vocês saibam, a palavra mais linda que ouvi na vida foi: 'Filho, já sabia e continuo te amando do mesmo jeito'. É por isso que tenho essa admiração enorme! Minha mãe teve um processo um pouco diferente, e eu respeito, mas é uma pessoa maravilhosa também, que me acolhe a cada dia e em todos os momentos".