PapatinhoJailson Sam

Por O Dia

Publicado 11/06/2021 17:46

Papatinho reuniu os rappers L7NNON e PK, que já cantaram em outras gravações do projeto acústico, com o humorista Rafael Portugal, que faz sua participação inédita na música "Papasessions #9".

O produtor conta como se deu esse encontro: “Eu sempre fui muito fã do Rafael Portugal como comediante e fiquei surpreso em descobrir o talento musical dele. Curiosamente, certo dia recebi um áudio dele dizendo que estava compondo e cantou o refrão de “Muro de Berlim”. Na hora já pensei no L7NNON e PK para fazerem os versos dessa música".

E sobre a participação na Papasessions #9, Rafael Portugal comenta: “Foi ouvindo uma das músicas do projeto Papasessions, “Berenice”, que me inspirei para compor uma música. Assim que eu terminei a letra, eu mandei um áudio pro Papatinho - que na hora ouviu e já topou gravar. Fiquei mais feliz ainda quando soube que teria L7NNON e PK, de quem sou fã e ouço tudo. E em especial o L7, que é nascido também em Realengo. Enfim, tô vivendo um sonho com essa canção”.