Websérie ’Identidades’ - Divulgação

Websérie ’Identidades’Divulgação

Por O Dia

Publicado 14/06/2021 13:59 | Atualizado 14/06/2021 14:08

Rio - O Ciclo Ver e Ler completa quatro anos em junho e apresenta uma novidade: a websérie "Identidades". Com roteiro inédito de Rene Belmonte, conhecido por sucessos como"Se Eu Fosse Você" e "Assalto ao Banco Central", a história faz uma analogia do documento de identidade real, com as características físicas e comportamentais da identidade da mulher moderna. O roteirista também assina a supervisão da websérie e a direção é de Lazuli Barbosa.

Com 12 episódios inéditos, os três primeiros episódios serão lançados pelo Ciclo Ver e Ler em comemoração aos quatro anos de atividades. A websérie estreia dia 13 de julho no canal do YouTube do Ciclo Ver e Ler.

Publicidade

fotogaleria