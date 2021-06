Marcelo Falcão, Lexa e Bruno de Luca - Reprodução

Marcelo Falcão, Lexa e Bruno de LucaReprodução

Por O Dia

Publicado 15/06/2021 19:16

Bruno De Lucca se juntou a Marcelo Falcão, nesta segunda-feira (14), para cair na estrada em um novo reality show itinerante. A atração, batizada de ‘Onix Music Trip’, reúne nomes famosos como Lexa, Melim, Thalita Meneghin (Depois das Onze) e Pe Lu. Durante a competição, os artistas, divididos em duplas, terão que percorrer um trecho entre São Paulo e Rio de Janeiro, cumprindo tarefas e desafios estipulados. Vence quem chegar ao destino final primeiro. Os campeões participarão de uma live pra lá de especial como prêmio aos fãs.

O apresentador Bruno De Luca e Falcão formam uma das duplas e prometem trazer muito entretenimento aos fãs com muitos bate-papos sobre música, tecnologia, conectividade entre outros assuntos. O novo reality, que é produzido pela Endemol Shine Brasil, terá transmissão totalmente virtual e vai ao ar pelo Instagram oficial da Chevrolet Brasil. Ao todo, serão 5 episódios. Teasers do projeto e a revelação dos participantes já estão no ar.