Por O Dia

Publicado 16/06/2021 09:21 | Atualizado 16/06/2021 09:23

Rio - O cuidado com a saúde mental é o tema da primeira temporada do "Vem K" , primeira série audiovisual de conteúdo proprietário de Karol Conká, que estreou, nesta terça-feira, no IGTV da cantora. A produção terá seis episódios de dez minutos cada, que irão ao ar todas as terças-feiras, às 18h.

Idealizada e produzida pela SUBA, o "Vem K" será uma plataforma por meio da qual Karol tratará de maneira descontraída sobre assuntos relevantes, sempre aliando abordagem acessível e direta a qualidade estética e rigorosa curadoria. “Quando cuidamos de uma marca pessoal, nos preocupamos em como essa potencia se relaciona com temas da cultura contemporânea. No caso da Karol, além de querermos transcender sua faceta musical, explorando sua dimensão comunicadora; buscamos entender como sua passagem pelo BBB – que a conscientizou sobre a importância do cuidado psíquico – poderia ampliar de forma genuína sua plataforma de expressão e alcançar de maneira qualificada a audiência”, explica Fabiana Bruno, fundadora e CEO da SUBA.



“Sempre tratei de temas tabus na minha carreira, seja através das letras que componho, seja nos projetos editoriais aos quais me associo, e não poderia deixar de ser assim no meu primeiro projeto de conteúdo 100% próprio. O tema também não poderia ser outro, já que estou vivendo intensa e profundamente esse processo de entendimento das minhas feridas psíquicas, e o quão importante e cuidarmos de nossa saúde mental. Essa tomada de consciência e tão transformadora que seria ate egoísmo meu não dividir isso com as pessoas, e ajuda-las a ver que, diferente de mim, não e preciso que elas cheguem a situações limite para resolverem se cuidar”, pondera Karol Conká.