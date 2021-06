Lary e Lorena - Reprodução

A cantora Lary se prepara para lançar, nesta sexta-feira, o seu mais novo single de trabalho: “Crazy”. A faixa é uma parceria poderosa com Lourena, nome de peso no meio do rap. As cantoras prometem mostrar potencial vocal e personalidade artística. Além disso, a música ainda contará com um clipe cheio de cor, humor e loucura, que mostra uma noitada interminável entre amigas.

"Para o clipe, escolhi fazer algo mais louco, como já sugere o nome da música. Com a direção do Gabe Gomez e Ana Valente e produção geral da Freshmind Co., que também roteirizaram e fizeram parte de toda a construção do clipe de "Mina Bandida", "Crazy" conta a história de duas amigas que vivem uma noite muito louca, acordam num local desconhecido e não sabem muito bem o que aconteceu. Mas isso não é motivo pra que a gente pare de curtir não, tá? Somos duas inimigas do fim e podemos provar nesse clipe que vou lançar", conta Lary