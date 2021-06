Emma Stone como Cruella - Reprodução

Por O Dia

Publicado 17/06/2021 14:44

Rio - Aos cinéfilos que adoram viver experiências diferentes com seu bichinho de estimação, que comece a contagem regressiva! No dia 19 de junho, às 15h15, o Cinesystem do Ilha Plaza está preparando uma sessão especial para pets e seus donos assistirem juntos ao Cruella, novo filme da Disney que tem emoções para nenhum deles botar defeito.

Pensando no conforto de ambos, a exibição conta com toda a adaptação necessária de som e luz, deixando o ambiente mais agradável aos olhos e ouvidos do pet, mas sem a perda da qualidade do filme. As normas de distanciamento social e protocolos de bem-estar também são aplicadas com rigor e devem ser seguidas por todos.

As poltronas são reservadas para os donos, já os cachorros podem ficar no colo ou no chão. Estão liberados cães de pequeno e médio porte e que sejam sociáveis. Além disso, todos os animais precisam estar com as vacinas em dia e usando coleira. Ração e petiscos são permitidos. Vale lembrar de levar água para os peludos em um recipiente adequado. Os ingressos estão à venda em no site da Cinesystem.



Medidas de Segurança



"O Ilha Plaza reafirma seu compromisso com o combate à pandemia do Covid-19 e a segurança dos seus clientes e funcionários, adotando os protocolos recomendados pelas organizações de saúde com distanciamento social, procedimentos de desinfecção e higienização em todo o empreendimento. Além disso, em todos os acessos do shopping são verificados o uso das máscaras e a temperatura dos clientes", diz o shopping, em nota.





Cruella: Classificação: 12 anos; Sala 2 – 15h15

