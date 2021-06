Viih Tube - fotos JoÃo Cotta/tv globo

Viih Tube foi convidada para participar do podcast "Pod Delas". No episódio, a influencer falou sobre a cultura do cancelamento. Segundo a youtuber, ela já havia passado por um 'cancelamento' antes de entrar no "Big Brother Brasil", e outro após a saída do reality.

"Eu já tive fases de olhar um comentário e ficar muito mal. Por eu ter passado por alguns cancelamentos, acaba sendo mais fácil. Não sou forte o tempo todo, mas estou melhor. Eu não teria entrado no 'BBB' se já não tivesse passado por um cancelamento. Então, o que vivi depois, foi meio fichinha", disse.



A youtuber relembrou como se sentia quando recebia esse tipo de comentários no passado. "Eu já fiquei muito mal, tive problemas psicológicos. Tudo bem as pessoas pensarem algo de você que você não é. As pessoas criam um personagem que elas querem criar de você", explicou.

Viih também contou que conversou com Juliette após a saída da campeã do reality. Segundo a youtuber, ela deu alguns conselhos à paraibana. "Não deu nem tempo de ela ver a família direito. Falei com ela: 'Tem que ter muito discernimento para a vida pública'. É surreal. É fora do normal".