Zek - Divulgação

ZekDivulgação

Por O Dia

Publicado 18/06/2021 14:09 | Atualizado 18/06/2021 14:16

Rio - Zek, cantor e compositor de 26 anos, lança hoje o seu mais novo single: "Sempre Te Quis", pela Alma Music Group. A música foi composta por Antonio Eudi, Zek, Arthur Favero e Gabi Mesquita e tem forte influência de R&B contemporâneo e neo soul - tanto na melodia quanto nos vocais poderosos de Zek, que já foi inclusive comparado ao artista estadunidense Maxwell. "Sempre Te Quis" já está disponível em todas as plataformas digitais.

“Para escrever esta música, quis lembrar que em meio a prédios, trânsito, concreto e ganância, existe sim amor em SP", conta Zek. "E também me inspirei na magia da noite, da música, a sintonia, o frio na barriga do inesperado, do encontro... É um resgate da poesia noturna que habita em cada um de nós, mas de uma forma viva, descolada e sensual."

Publicidade

Zek conta que existe uma grande expectativa para este lançamento: "É, com certeza, a minha música favorita até agora e depois do sucesso de 'Mete o Louco', fica difícil não esperar uma resposta além. É uma música que diz muito de mim mas também de muitas pessoas que eu tenho certeza que vão se identificar com a letra", finaliza.

O single "Mete o Louco", ao qual o cantor se refere acima, foi o primeiro single dele. Lançado em 2020, a faixa trilhou um caminho de sucesso pelas rádios brasileiras: além de configurar entre as 10 músicas mais tocadas na Rádio Disney em São Paulo, a música entrou na programação das rádios líderes no segmento pop Jovem Pan FM e Metropolitana FM. Além disso, a faixa ganhou dois remixes oficiais após o seu lançamento, bem como uma versão ao vivo gravada no Estúdio Midas, em São Paulo. "Mete o Louco" já ultrapassou a marca de 231 mil plays apenas no Spotify e o clipe já foi assistido mais de 333 mil vezes no YouTube. Com forte influência de artistas como Justin Timberlake, Usher, Justin Bieber, Maluma e Michael Jackson, o clipe de "Mete o Louco" evidencia a preferência de Zek pelo pop performático, característico desses artistas.

Publicidade

Para os próximos meses, o cantor já tem outros singles sendo preparados: "Temos um material muito sólido e forte que vem por aí. São músicas que seguem o mesmo conceito de 'Mete o Louco' e 'Você na Minha' (segundo single do cantor lançado pela Alma Music em fevereiro/21) mas cada uma traz um elemento e influência diferente. Estou muito empolgado com os meus próximos lançamentos!", finaliza.