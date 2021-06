Rainha Elizabeth e família dão adeus ao príncipe Philip em cerimônia restrita - AFP

Publicado 21/06/2021 17:02 | Atualizado 21/06/2021 17:04

Príncipe Harry vai voltar ao Reino Unido para comparecer a uma homenagem à mãe, pois Diana completaria 60 anos se ainda estivesse viva. Porém, segundo o jornal britânico The Sun, Príncipe Charles não tem nenhum plano para se encontrar com o filho, que virou pai pela segunda vez recentemente.

Charles vai estar na Escócia quando Harry chegar na Inglaterra e eles não vão se ver. O filho da Rainha Elizabeth II deixou a homenagem sob responsabilidade dos filhos e não participará da cerimônia. "Charles deixou bem claro que ele não vai estar envolvido nisso porque el vai para a Escócia. Não tem nenhum encontro planejado entre os três", diz uma fonte próxima à família real.



Harry e William, que se viram pela última vez no funeral do avô, Príncipe Philip, vão tocar a homenagem a Diana. Cada um dos dois fará um discurso e os dois estarão juntos durante a cerimônia, mas segundo uma fonte isso só vai acontecer em respeito à mãe deles, pois os príncipes ainda não teriam feito as pazes desde as polêmicas revelações que Harry e Meghan Markle fizeram sobre a vida na realeza.



Os irmãos ainda não teriam voltado a se falar normalmente e só teriam trocado poucas mensagens desde toda a polêmica. "Não teve nenhuma conversa pessoal ou conversas, apenas uma troca mínima e breve de mensagens. A relação deles ainda está muito tensa e não há sinais de que haverá alguma reconciliação em breve", diz uma fonte.