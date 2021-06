Juliette Freire - Reprodução

Por O Dia

Publicado 22/06/2021

Rio - “Olha pro céu, meu amor, vê como ele está lindo. Olha praquele balão multicor, como no céu vai sumindo”. A cervejaria Bohemia disponibilizou comercial em que mostra Juliette Freire, vencedora do "BBB 21", cantando um trecho de "Olha pro céu", música de Luiz Gonzaga que é considera hino da festividade no Nordeste.

"O meu amor pelo São João é enorme! E 'Olha pro Céu' é, sem dúvida, uma das minhas lembranças mais marcantes das festas em Campina Grande. Por isso, é uma honra poder dar voz para essa canção de Luiz Gonzaga e quero convidar todos os brasileiros a cantarem comigo para celebrar as tradições de São João", comenta Juliette, que foi anunciada como porta-voz de Cultura e Tradições da marca.

A ideia do miniclipe é convidar as pessoas a aproveitarem o São João em suas casas, mas mantendo todos os costumes e criando outros. No vídeo, enquanto Juliette interpreta a canção, um espetáculo de balões movidos por drones invade o céu.