Orquestra Sinfônica Juvenil CariocaDivulgação

Por O Dia

Publicado 22/06/2021 14:10

Rio - Nesta quarta e quinta-feira, estreia a Série Concertos Santander, com atuação da Orquestra Sinfônica Juvenil Carioca - OSJC. Sob a direção musical do maestro Anderson Alves, o grupo formado por músicos, que também são jovens estudantes da rede pública de ensino do Rio de Janeiro, se apresenta no Imperator – Centro Cultural João Nogueira, às 19h, com todos os protocolos de segurança para os alunos e equipe envolvida. As exibições serão transmitidas ao vivo pelo canal oficial do Orquestra nas Escolas no YouTube gratuitamente.

Os concertos contarão com a participação do jovem paulistano, Guido Sant’Anna. O violinista de 15 anos se apresenta em orquestras desde os sete anos de idade e, mesmo tão jovem, já possui experiência relevante como músico.

No programa da apresentação, os 60 jovens da OSJC interpretarão Heitor Villa-Lobos, Johann Sebastian Bach, Paganini e Georges Bizet. O grupo é constituído por alunos que passam por um amplo programa de educação e formação musical bem como os 41 jovens que compõem o Coro Laboratório Juvenil do Rio de Janeiro, sob a regência de Andre Amaral.

“Acreditamos e somos a empresa que mais investe na Educação no mundo. Juntamente com a música, compõe instrumento para a transformação social do País. Nosso patrocínio à OSJC representa o compromisso do Santander com o desenvolvimento sociocultural brasileiro por meio do investimento em políticas de inclusão social”, afirma Patricia Audi, vice-presidente de Comunicação, Marketing, Relações Institucionais e Sustentabilidade do Santander Brasil. O apoio do banco faz parte da Lei Municipal de Incentivo à Cultura do Rio de Janeiro.

Desde 2017, jovens estudantes das mais diversas regiões do Rio de Janeiro compõem a OSJC. Os músicos já se apresentaram em salas de concerto de grande visibilidade e dividiram o palco com muitos convidados especiais, artistas de grande prestigio no Brasil e no exterior, como João Bosco, Guilherme Arantes, Elba Ramalho e Toquinho. A OSJC também participou de intercâmbios internacionais na Espanha e nos Estados Unidos.

“Na OSJC, a educação e a música são meios para a construção de processos de transformação social concretos, com novos horizontes para os estudantes e resultados duradouros para suas famílias e toda a sociedade”, reflete Moana Martins, coordenadora de Projetos do IBME.

Serviço:



Estreia Série Concertos Santander com Orquestra Sinfônica Juvenil Carioca | Regente Anderson Alves e Coro Laboratório Juvenil do Rio de Janeiro | Regente André Amaral

Participação especial Guido Sant’Anna | violino

Dia: 23 e 24 de junho de 2021 | 4ªf e 5ªf | às 19h

Local: Imperator – Centro Cultural João Nogueira (de acordo com protocolos de segurança)

Classificação: Livre

Transmissão ao vivo pelo Canal: https://www.youtube.com/orquestranasescolas