Zé Renato é a atração do retorno dos shows presenciais no Teatro Rival - Foto: Bia Giacomini

Por O Dia

Publicado 24/06/2021 15:41

Rio - O tradicional Teatro Rival Refit, na Cinelândia, vai reabrir para o público neste sábado (26), às 19h30, com show do cantor Zé Renato. Ex-integrante do Boca Live, o artista apresentará um show intimista ao lado do filho, o guitarrista João Moschkovich.

O roteiro traz novas parcerias com Joyce, Lula Queiroga e Thiago Amud, além do soneto de Sidney Miller, musicado recentemente, com o título de 'Ilusão'. Não vão ficar de fora canções dos discos mais recentes, debruçados sobre os repertórios de Paulinho da Viola e Orlando Silva, e também do show dedicado a Zé Ketti, que completaria 100 anos em 2021 e a quem Zé Renato dedicou um álbum há 25 anos.



O evento vai seguir todos os protocolos sanitários de segurança, com apenas 40% da lotação da casa, uso obrigatório de máscara, distanciamento entre as mesas, dispensers de álcool em gel espalhados e aferição de temperatura.



A direção da casa montou um posto de arrecadação de alimentos não perecíveis em parceria com a campanha Salve Produção. Assim, quem for se divertir também pode ajudar aos profissionais do setor de entretenimento.





Serviço:

Show de Zé Renato com participação de João Moschkovich. Data: Sábado, dia 26 de junho, às 19h30 (abertura da casa: uma hora antes do show). Local: Teatro Rival Refit. Endereço: Rua Álvaro Alvim, 33/37, Cinelândia. Ingressos: Entre R$ 47,50 (meia-entrada) e R$ 95 (inteira). Classificação: 18 anos. Capacidade: 140 lugares (40% do total da casa, conforme decreto municipal). Informações: (21) 2240-9796.

Vendas pela internet:

www.bileto.sympla.com.br/event/67860/d/99981