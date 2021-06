Cantora Rita Lee - Reprodução / Instagram

Por O Dia

Publicado 25/06/2021 09:46

Rio - Nesta sexta-feira, chega às plataformas digitais o terceiro e último volume do projeto “Rita Lee & Roberto - Classix Remix”, que conta com 42 faixas remix dos maiores clássicos do repertório de Rita Lee. O projeto conta com a curadoria do filho do meio do casal, o DJ e produtor João Lee, que trouxe um time de DJs produtores, brasileiros e internacionais.

O grandioso trabalho foi dividido em três volumes. O terceiro deles, intitulado “Rita Lee & Roberto – Classix Remix Vol. 3”, traz 17 faixas, entre elas “Pega Rapaz” (Gui Boratto e Junior C), “Só de Você” (Coppola), “Shangrilá” (Elekfantz), entre outras.