Laura Rizzotto - Divulgação

Por O Dia

Publicado 25/06/2021 10:46

Rio - O amor se faz ainda mais necessário no momento atual, não é mesmo? Aproveitando a última semana ainda do mês dos namorados, o Ibeu vai reunir, em seu Instagram, Brasil e Estados Unidos, nesta sexta-feira, às 18h, na live musical #LoveMatters, com apresentações de Laura Rizzoto, cantora e compositora brasileira baseada em Los Angeles, que já dividiu o palco com artistas como Demi Lovato, Colbie Caillat e Rosanne Cash, em um dueto com Rafael Pereira, vencedor do Ibeu Talent Show.

No repertório, sucessos de John Legend, Alicia Keys, Adele, Ed Sheran, Elton John, Adriana Partimpim, entre outros. Á partir das 18h.