Por O Dia

Publicado 25/06/2021 10:59

Rio - A comediante Giovana Fagundes se apresenta no Rio de Janeiro, neste domingo, com o stand-up “A vida é muito boa, né gente?”. Entre improvisos e piadas, Giovana fecha o Festival Stand Up Comedy contando sobre experiências e situações da sua vida através do seu olhar cômico e, com muito humor, expressa suas opiniões sobre assuntos atuais. O evento acontece no próximo final de semana, no Teatro Riachuelo.

A organização do evento ressalta que todas as recomendações sanitárias referentes à COVID-19 serão seguidas, como ter capacidade reduzida, distanciamento social e aferição de temperatura. Além disso, o público deverá fazer o uso constante de máscara e álcool gel.

Serviço - Festival Stand Up Comedy - “A vida é muito boa, né gente?”

Data: 27 de março

Horário: 19h00

Local: Teatro Riachuelo RJ - Rua do Passeio , 40, Rio de Janeiro - Rio de Janeiro

Ingressos a partir de R$25,00 através do site Sympla