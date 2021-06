Édio Nunes é o protagonista da peça 'Kid Morengueira – Olha o breque! - Foto: Débora Garcia

Édio Nunes é o protagonista da peça 'Kid Morengueira – Olha o breque!Foto: Débora Garcia

Por O Dia

Publicado 25/06/2021 15:37

Considerado o maior representante do samba de breque em todos os tempos, o cantor Moreira da Silva tem sua vida retratada no musical 'Kid Morengueira – Olha o breque!', com Édio Nunes, que fará apresentações presenciais nesta sexta-feira (25), às 19h, e nos dias 2 e 9 de julho, no Teatro Petra Gold, no Leblon, na Zona Sul. O público também poderá assistir online, pela plataforma Sympla.

Vivendo em meio à malandragem, Moreira da Silva (1902 – 2000) imortalizou centenas de canções com letras que retratavam situações pitorescas, muitas vezes parecidas com as que viveu. Inventou o Kid Morengueira - um ‘personagem de si mesmo', um malandro à moda antiga, daqueles que não existem mais e que se entranhou na alma de Moreira a tal ponto que ninguém mais distinguiria onde começa um e termina o outro.

Publicidade

Não é a primeira vez que Édio Nunes levará Moreira à cena: em 2004 o ator deu voz ao sambista no musical 'Geraldo Pereira – Um escurinho brasileiro', de Ricardo Hofstetter, com direção de Daniel Herz e protagonizado por Jorge Maya. Geraldo foi um dos grandes parceiros e amigos de Moreira. Édio se destacava no número musical 'Na Subida do Morro' – com letra atribuída a de Moreira da Silva e Ribeiro Cunha – mas na verdade, comprada do amigo de boemia e compositor Geraldo Pereira. Na coxia o comentário entre os colegas era geral: "Você tem que fazer o Moreira em um musical sobre ele, Édio! Foi aí que a ideia ganhou mais força", lembra o ator.

'Kid Morengueira – Olha o breque!' tem texto de Ana Velloso e Andreia Fernandes, e direção de Sergio Módena. Em cena, Édio Nunes está acompanhado dos músicos Fernando Leitzke (teclado) Ricardo Rente (sopro) e Sérgio Conforti (bateria e percussão). O roteiro traz sucessos como 'Amigo Urso', 'Acertei no Milhar', 'O Rei do Gatilho!' e muitos outros.



Publicidade

Serviço:

'Kid Morengueira – Olha o breque!'. Datas: Sexta-feira, 25/06, e dias 2/07 e 9/07, sempre às 19h. Espetáculo presencial e online. Teatro Petra Gold: Rua Conde de Bernadotte, 26, Leblon. Transmissão e venda de ingressos - Sympla: Classificação: 14 Anos. Duração: 60 minutos. Ingresso presencial: R$ 50 (inteira) / R$ 25 (meia). Valor do ingresso online: R$ 25.