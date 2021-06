Thaynara OG - Divulgação

Publicado 25/06/2021 15:35 | Atualizado 25/06/2021 15:37

Sucesso desde 2017, ao mostrar toda a movimentação da folia junina em São Luís, no Maranhão, o famoso “São João da Thay” está de volta. Desta vez, porém, Thaynara OG apresenta os detalhes, as curiosidades, as tradições, os costumes e os bastidores das festas que acontecem pela região Nordeste do país por meio de uma série documental. O projeto tem seu primeiro episódio relevado no dia 25 de junho, no canal da TV Globo no YouTube, e os demais nos dias 29 de junho e 1º de julho.

Na série, Thay descobre histórias, experimenta receitas típicas, se caracteriza, dança e conversa com personalidades, famosos da internet e representantes de Campina Grande, Caruaru e, claro, de São Luís, terra natal da apresentadora. Seja presencial ou virtualmente, ela recebe convidados muito especiais que melhor representam os estados nordestinos em suas festividades juninas tão características.

Em Campina Grande, Thay conhece receitas com milho e faz pamonha com Dona Branca da Pamonha; dança quadrilha com o grupo Muleka 100 Vergonha; e conhece as histórias do forró com Biliu de Campina. Em Caruaru, a influenciadora conversa com o Mestre Sebá no Teatro dos Mamulengos; e, também, conhece a história das bandas de pífano com Vitória do Pife e a tradição das comidas gigantes com Augusto Eventos, do maior cuscuz do mundo. Já em São Luís, ela dança o cacuriá e o tambor de criola com Rosa Reis; cozinha a torta de camarão com receita de Alcione, tradição dos festejos juninos do Maranhão; e conhece o bumba-meu-boi no barracão do Boi da Maioba, sendo o miolo do boi por um dia.

“Já era uma vontade antiga fazer esse projeto. Sempre enalteço o folclore do Maranhão, mas há muito tempo queria expandir para outras cidades. Está sendo muito empolgante. Cada canto tem suas tradições e é muito legal ver de perto as diferentes culturas dentro do Brasil. Estou curtindo muito e bastante ansiosa com o resultado”, conta Thaynara OG, que conversa também com Lucy Alves, Fabiana Karla, Gil do Vigor, a influenciadora Laura Brito, Preta Gil, Alcione, Gustavo Mioto e Vivian Amorim.

O documentário também tem uma versão especial de uma hora, com os melhores momentos dos três episódios da celebração da cultura nordestina. Este compilado tem exibição confirmada na TV Mirante, no dia 3 de julho, às 14h. "São João da Thay pelo Nordeste" é uma realização da ViU Hub – unidade digital da Globo, numa co-produção com a Camisa Preta Filmes, sob direção do Felipe Monteiro.