Daya LuzDivulgação

Por Nathalia Duarte

Publicado 25/06/2021 15:43 | Atualizado 25/06/2021 15:43

O “Domingão do Faustão” revelou muitos talentos. Não somente cantores e atores passaram pelos palcos da atração para serem entrevistados por Fausto Silva, mas também há aqueles que estavam ali o tempo todo, só a gente não viu. É o caso de Daya Luz. Revelada como parte do corpo de balé do programa, a artista vem se destacando no cenário musical e conta com lançamentos de alta produção, como é o caso de “Tônica e Gin”, seu último lançamento.



No último lançamento, foi uma parceria com o DJ Batuta, conhecido por produzir grandes nomes da música como Anitta, Lulu Santos e Lexa. Na canção, as referências pop ficam nítidas e mostram que Daya não quer ser só um nome no meio.



“Tônica e Gin traz em sua letra, a liberdade de ser e fazer o que bem entender sem se preocupar com os surtos alheios sobre as suas escolhas. O beat é envolvente e a intenção é fazer o público dançar mesmo sem querer“, disse.

A música não aconteceu por acaso na vida de Daya, mas é um desejo antigo da paulista. “Quando criança, eu sonhava em ser artista. Eu cantava, dançava e ensaiava comerciais na frente do espelho. Não tive nenhuma referência na família e inclusive essa realidade sempre foi muito distante, por isso decidi somente aos 20 anos, que eu teria que correr atrás das possibilidades que eu enxergava para de fato me realizar”, explicou.



Nos palcos do “Domingão” por dois anos, Daya começou na música em 2016 e acredita que a experiência na atração tenha influenciado positivamente no seu desenvolvimento nos palcos da vida.



“Antes de trabalhar na TV eu cursava ADM e já tinha trabalhado em banco, fábrica, multinacional, o que me ajudou e ajuda até hoje já que sou artista independente e preciso gerir uma equipe. Mas a TV me preparou como artista, me profissionalizei, aprendi a ter mais sagacidade já que grande parte dos programas eram ao vivo, além de aprender a estar sempre preparada. Aprendi a me maquiar, a me vestir, a apresentar e estar sempre pronta para entrar em ação”.

E, para aqueles que já conhecem o som da cantora, podem aguardar que os lançamentos de 2021 estão só começando. “Esse ano, eles poderão ver uma Daya mais segura, leve e livre para criar, se envolver e seguir em frente sem limitações. Tenho uma sequência de músicas e conteúdos sendo lançados no 360 da minha carreira. Vai ter muita coisa maravilhosa esse ano e venho com força total. Estou me permitindo mais e venho cantando em ritmos que eu ainda não tinha me arriscado”.