Marcia Castro lança Diga Sim no Dia do Orgulho LGBTQIA Divulgação

Por O Dia

Publicado 28/06/2021 12:41 | Atualizado 28/06/2021 12:47

Rio - A cantora e compositora Marcia Castro comemora Dia do Orgulho LGBTQIA+ com o lançamento do single "Diga Sim". A canção romântica e afetiva é sobre afirmar e concretizar uma verdadeira história de amor. Produzida por Rovilson Pascoal, "Diga Sim" chega às plataformas,nesta segunda-feira, por meio do selo Xirê com distribuição da Believe.

A canção foi composta por Marcia a partir de um poema do amigo Luciano Bruno, que estava prestes a casar. "Foi feita para ser tema de uma celebração homo afetiva e inspirada também na minha história", conta a cantora. "A ideia é alcançar o coração das pessoas nesse lugar de possibilidades, diversidade e amor múltiplo. Quero que esta música faça parte da história de casais LGBTQIA+ e possa inspirar pessoas a nos respeitarem, assim como se aceitarem", deseja.

Um clipe criado por Geovane Peixoto acompanha o lançamento com cenas da vida real de casamentos homoafetivos. Nomes como da atriz Nanda Costa e da percussionista Lan Lahn, do nutricionista e autor Luciano Bruno e das cantoras Ju Moraes e Josyara estão entre as celebrações.

A artista adiou seu novo álbum, produzido por Letieres Leites e Lucas Santana – sob direção artística de Marcus Preto – para quando a pandemia acabar. Além do aguardado disco, Marcia aguarda o nascimento da sua filha Maria Flor com sua esposa, Fernanda Santana. Enquanto tudo isso não chega para alegrar a vida dela e do seu público, a cantora segue inspirando com sua voz, doçura e musicalidade.