Príncipe Harry - Reprodução/Youtube

Príncipe HarryReprodução/Youtube

Por iG

Publicado 29/06/2021 18:04 | Atualizado 29/06/2021 18:12

Príncipe Harry está com saudades de casa e quer se reconciliar com a família real. Segundo o The Mirror, ele está disposto a admitir erros que cometeu. Harry está no Reino Unido para a inauguração de uma estátua que homenageia a mãe, princesa Diana.

fotogaleria

Publicidade

"Disseram-me que Harry tem dito aos amigos que gostaria de se reconciliar e está disposto a admitir alguns dos erros que cometeu", contou o historiador Robert Lacey.



"Ele tem telefonado tristemente para os amigos do Reino Unido nas últimas semanas, desde que suas queixas públicas contra o príncipe Charles (seu pai) foram tão mal recebidas", contou ainda.



Publicidade

Harry se afastou da monarquia após se casar com Meghan Markle. A situação piorou após a entrevista do casal para Oprah Winfrey, onde o príncipe acusa a família real de racismo.



A mudança de comportamento veio após abril, em que o site US Weekly, contou que Harry quer o reconhecimento de que a família real errou e isso dificulta a situação da família. "O problema é que Harry está apegado com a ideia de estar certo, independentemente de dizer que quer seguir em frente com essa história. Ele não vai se acalmar até ter um pedido de desculpas da família dele", disse uma fonte próxima à realeza.