Por O Dia

Publicado 30/06/2021 11:33 | Atualizado 30/06/2021 11:34

Rio - Famosos pelos hits 'Old Town Road' e 'Montero', Lil Nas X anunciou que está prestes a lançar 'Montero', seu novo álbum. E como a criatividade parece ser o forte do rapper, Lil revelou a estreia de um jeito diferente.

Pelas redes sociais, o cantor divulgou um vídeo inspirado na famosa abertura dos filmes da Marvel, no qual ele mesmo é a estrela. O resultado gerou burburinho nas redes sociais e o nome do álbum, 'Montero', foi um dos assuntos mais comentados do Twitter.

