Capital Elétrico - Divulgação

Capital ElétricoDivulgação

Por O Dia

Publicado 30/06/2021 16:40 | Atualizado 30/06/2021 16:41

Após 15 meses fechado para espetáculos com público, o Centro Cultural João Nogueira – Imperator, no Méier, Zona Norte do Rio, voltará a receber cariocas e fluminenses nesta quarta-feira (30), às 20h, quando subirá ao palco a banda Capital Elétrico, apresentando a 'Festa Pop Brasil'.



Formada por Kadu Menezes (bateria), Léo Leal (voz e violão), Paulinho Cabral (guitarra e vocais) e Jorge Valladão (baixista e produtor musical), a Capital Elétrico promete um show inesquecível.



A banda tocará clássicos do pop rock nacional, como 'Geração Coca Cola', 'Amor pra Recomeçar', 'Quase Sem Querer', 'Na Rua, na Chuva, na Fazenda', 'Toda Forma de Amor' e muitos outros.



Sob administração da Secretaria Estadual de Cultura desde janeiro de 2020, o Imperator chegou a receber algumas lives durante a pandemia. Atualmente, o local também funciona como posto de vacinação contra a covid-19.



Nos próximos dias, a casa receberá uma intensa programação de eventos produzidos por João Luiz Azevedo e Rodrigo Mosquito. Nesta quinta-feira (1º), a atração será o show 'Por Ella: Uma Homenagem o Julio Iglesias', com o tenor Wladimir Cabanas.



Todas as apresentações seguem as normas sanitárias de segurança estabelecidas pela Prefeitura do Rio.

Serviço:

Show da banda Capital Elétrico - 'Festa Pop Brasil'. Data: Quarta-feira (30), às 20h. Imperator: Rua Dias da Cruz 170, Méier. Ingressos: R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia). Informações: 21-99731-0933. Classificação: 18 anos. Vendas: www.eventim.com.br/artist/capital-eletrico