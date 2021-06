Mumuzinho e Diogo Nogueira - Divulgação/ Bruno Fiorovanti

Mumuzinho e Diogo NogueiraDivulgação/ Bruno Fiorovanti

Por O Dia

Publicado 30/06/2021 17:13 | Atualizado 30/06/2021 17:16

Após disponibilizar as músicas do EP “Playlist 2” nas plataformas digitais, Mumuzinho lança, nesta quarta-feira, o clipe do single “Gente que gosta de gente” no seu canal do Youtube. Com a participação especial do sambista e amigo, Diogo Nogueira, o vídeo já está disponível.

fotogaleria

Publicidade

Com uma parceria inédita, Mumuzinho se diz muito feliz com o resultado do trabalho. “Eu sempre acompanhei o trabalho do Diogo Nogueira. Ele tem um lugar muito importante no mundo do samba, é um verdadeiro mensageiro do ritmo e me identifico muito com a forma como ele interpreta as músicas. Como nunca tínhamos gravado junto, mas sempre tive um carinho e admiração muito grande por ele, escolhi uma música que fala sobre amizade e como é bom estar perto de gente que a gente gosta. Estou muito feliz com o resultado e espero que meu fãs também curtam esse o resultado”.

“Gente que gosta de gente” faz parte no repertório de seis músicas inéditas de “Playlist 2” e que conta, também, com as participações especiais de Karinah e Matheus & Kauan – canção com os sertanejos entrou no TOP 200 do Spotify e se aproxima dos 4 milhões de visualizações, no Youtube.