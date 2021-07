Cantora RoB lança ’My Tree’ - Divulgação

Cantora RoB lança ’My Tree’Divulgação

Por O Dia

Publicado 01/07/2021 11:09 | Atualizado 01/07/2021 11:10

Rio - Os ritmos jamaicanos dão o tom e a textura em "My Tree". Este é o terceiro single que a cantora e compositora pernambucana RoB apresenta do seu álbum de estreia. A música de beat vintage foi feita para os três filhos da cantora e representa o seu tesouro, seu abrigo, sua família. "My Tree" é daquelas canções com um forte sentimento na ponta da caneta e que se transporta para os quadris.

fotogaleria

Publicidade

"É uma música afetiva e de celebração. O arranjo surgiu de um riff tocado no Mellotron, instrumento considerado o primeiro sampler da história, e que trazia seus timbres gravados em fitas magnéticas, uma para cada tecla do teclado. Essa vibe acabou se espalhando por todos os elementos da música: delays analógicos e timbres de bateria de uma MPC 12 bits encontram com camadas de Prophet e Fender Rhodes", revela a artista.

A mesma estética vintage está presente no clipe que acompanha o lançamento. O visual tem referência nos anos 60, momento de surgimento do reggae na Jamaica e década auge da psicodelia, linguagem sempre presente no trabalho de RoB.

Publicidade

Tanto a produção musical da track quanto a direção do vídeo são assinadas por William Paiva. Parceria que vem desenhando um visual autêntico e interessante dessa mulher forte, cheia de talento, que a cada lançamento justifica ser um dos mais interessantes nomes da cena contemporânea pernambucana.