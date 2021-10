Ana Clara lança DVD com participações - Reprodução

Publicado 22/10/2021 15:57

Rio - Ana Clara divulga nesta sexta-feira, a segunda parte do DVD “Batucada da Ana Clara”, com mais cinco canções e uma parceria com Kaique do Di Propósito. O “Batucada da Ana Clara” é uma típica roda de samba entre amigos. Gravado em São Paulo, o projeto traz todas as cores do verão, a energia contagiante do samba e pagode e a responsabilidade necessária durante a pandemia, com público reduzido e testado em uma grande área a céu-aberto.

No repertório, clássicos da música brasileira, como “Apenas mais uma de Amor”, se unem a faixas lançadas pela cantora no projeto Bate-Bola e mais músicas inéditas e contagiantes. Além do Kaique do Di Propósito, Turma do Pagode, Guga Nandes, Marvilla e Alexandre Pires também entraram na dança e na cantoria. Produzido por Prateado, o DVD será dividido em quatro partes que serão lançadas até dezembro.

“Eu acredito que este é o primeiro trabalho que eu consegui me expressar, falar mais sobre mim, a Ana Clara pessoa. Vai passar mais para todos sobre minha personalidade. Estou muito apreensiva. Escolhemos esse repertório a dedo, procurando histórias, contextos que realmente tivessem a ver comigo, histórias que eu me identificasse. E dentro do pagode, os estilos estão bem diversificados: tem swing, pagode, pagode romântico, tenho certeza que vocês vão curtir muito”, conta Ana Clara sobre o projeto.

“Na gravação eu estava muito ansiosa, era para gente ter gravado ano passado, mas por conta da pandemia a gente ficou aguardando e assim foi até julho. Então, eu fiquei muito na expectativa de como seria essa gravação, se poderia ter público, o formato, foi uma experiência diferente. Gravamos somente com minha família, a equipe e os músicos, sem público geral, mas foi único! O frio na barriga faz parte, realmente foi um marco na minha carreira. Como ele foi muito planejado, esperado, tenho certeza que será um divisor de águas na minha vida”, prevê.

Sobre as participações, Ana Clara é só amor, gratidão e animação. “Turma do Pagode são meus amigos queridos de longa data, que vira e mexe estamos juntos, já cantei com eles algumas vezes e eu sempre admirei muito o trabalho. Fiquei muito feliz por terem aceitado, não teria como ter Batucada da Ana Clara sem o Turma”.

“Outro convidado muito especial foi o Kaique do Di Propósito, um grupo que chegou chegando, tomou conta do Brasil. Meninos sonhadores, bacanas, talentosos, Kaique é um doce de pessoa, um cara que fiz uma amizade muito especial. Já havíamos nos encontrado em outros momentos de nossas carreiras e acho muito legal ver que persistimos, que nossos trabalhos cresceram. Sou muito fã do Di Propósito”.

“Guga Nandes, eu sou muito fã desse menino, o cara tem lágrima na voz, ele é um talento maravilhoso, veio tomar conta de tudo, um presentão pra gente, para os nossos ouvidos. Cantamos uma música linda que fala de amor, que tem tudo a ver com a voz dele e tenho certeza que muita gente ainda vai se apaixonar por ele”.

“Alexandre Pires sempre participa de tudo que é meu desde que eu estou na música. Não importa onde vai ser, quem vai estar que ele sempre está. Ele é meu padrinho da vida, tudo que ele fez e faz também sempre dá um jeitinho de me colocar. É uma coisa de louco. Um cara muito especial, que eu vou ser sempre grata, que eu devo muito, pela generosidade, pela nobreza, por tudo que ele significa não só para mim, mas para música brasileira. Cantamos um samba incrível da Beth, alto astral, animado, do jeito que ele sempre é e vamos nessa!”

“Também não poderia faltar uma mulher neste trabalho, acho que esse momento é muito oportuno para falar sobre o espaço da mulher, o empoderamento feminino, sobre a gente poder estar onde a gente quiser e eu não poderia deixar essa voz que sou muito fã de fora. Marvilla é uma revelação gigante, eu sou muito fã dessa menina mulher, por onde ela passa, abre a boca, ela conquista todo mundo. Acho que é importante essa junção e esse movimento das mulheres, estou muito feliz por ela ter aceito este convite, por ter outra mulher do meu lado, pela força, e viva as mulheres”, finaliza a cantora.