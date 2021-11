Juliana Valadão, primeira solista do BTM - Carol Lancelloti

Publicado 25/11/2021 15:54

Rio - O Theatro Municipal do Rio de Janeiro apresenta nova temporada de ballet até o próximo domingo (28). Na programação, o clássico “Bodas de Aurora - No Reino Encantado do Amor” (Ato III de A Bela Adormecida), obra de Marius Petipa com remontagem e adaptação de Jorge Teixeira e direção cênica de Hélio Bejani, e “Sopro”, ballet neoclássico inédito do coreógrafo convidado Binho Pacheco.

Visto como o auge da dança clássica, Bodas de Aurora é a grande realização da carreira do coreógrafo Marius Petipa. Com música de Tchaikovsky, conta as histórias do escritor Charles Perrault.

A Bela Adormecida definiu o Ballet como uma importante arte, inspirou muitos coreógrafos de seus dias e foi reconhecido como o ballet de todas as artes por Alexander Benois, porque todos os elementos do ballet em sua estreia atuaram com igual peso.

Em contraponto o estilo clássico luxuoso, esta produção eleva ao máximo a criatividade, marcada por um estilo lúdico, inspirado no universo infantil dos contos de fadas, onde cores e formas vestem os personagens. A concepção e criação do figurino de “No reino encantado do amor” ficaram a cargo de Tânia Agra e Úrsula Félix, mãe e filha figurinistas.

Serviço:



“Bodas de Aurora - No Reino Encantado do Amor” e “Sopro - inédito ballet neoclássico”



26/11 (sexta feira) - 19h

27/11 (sábado) - 16h

28/11 (domingo) - 16h

Ingressos a partir de R$ 15,00 (vendas no site Ingresso Digital)

Classificação: Livre