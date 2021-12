Marília Mendonça é a 'Cantora do Ano': Após a morte de Marília Mendonça em um acidente de avião, as outras concorrentes do prêmio cancelaram a disputa e Marília será a cantora do ano. A mãe dela, Ruth Moreira, irá receber o prêmio póstumo pela filha, considerada a 'Rainha da Sofrência'.