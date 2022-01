Isis Valverde - Reprodução do Instagram

Isis ValverdeReprodução do Instagram

Publicado 01/01/2022 18:13

A atriz Isis Valverde esbanjou beleza ao surgir de biquíni em fotos e se exercitando já no primeiro dia de 2022. Cheia de energia em uma paisagem deslumbrante, a estrela celebrou: "Day 1". Rapidamente, a mineira recebeu uma chuva de elogios. "Você é inspiradora", escreveu uma internauta. "Minha sagitariana favorita. Quando crescer, quero ser igual", anotou um dos milhões de seguidores da estrela no Instagram.

Para a passagem de ano, Isis Valverde apostou em um look amarelo com abertura e bem curtinho. "2022. Nesse novo ano eu desejo banir pobreza, dívidas, doenças, a pandemia, medo, sofrimento, solidão, falta de amor, energias ruins, pessoas que já não fazem mais sentido em nossas vidas, enfim, que fique somente o que vale a pena.Gratidão! Que Deus abençoe todos nós", mostrou fotos do Réveillon em sua rede social.