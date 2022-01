Maria Bethânia - Teresa Lamboglia

Publicado 11/01/2022 10:57 | Atualizado 11/01/2022 11:19

Rio - Show da cantora Maria Bethânia e do Maestro João Carlos Martins nos dias 15 e 16 de janeiro será adiado para 12 e 13 de março. Apresentações marcariam a abertura do Qualistage, antigo Metropolitan, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. A casa de show e os artistas tomaram a decisão após o crescimento de casos da Covid-19 na região metropolitana do Rio.

Demais shows de janeiro e fevereiro também serão reprogramados a partir de março e abril. Os ingressos já adquiridos para os shows adiados serão válidos para as novas datas. Informações para reembolso estão disponíveis nos sites do Qualistage e da Eventim. Confira as novas datas:

Maestro João Carlos Martins e Maria Bethânia - Data original 15 e 16/Jan. Nova data: 12 e 13/Março



Mundo Bita - Data original 13/Fev. Nova data 20/Março



Martinho da Vila - Data original 12/Fev. Nova data 26/Março



Lulu Santos - Data original 22/Jan. Nova data 9/Abril



Thiaguinho - Data original 5/Fev. Nova data 23/Abril



Rodrigo Teaser - Data original 12/Março. Nova data 30/Abril



Jorge Vercillo - Data original 19/Fev. Nova data 11/Junho



Israel & Rodolffo - Data original 19/Jan. Nova data a confirmar em breve.



Padre Fábio de Melo e Elba Ramalho - Data original 29/Jan. Nova data a confirmar em breve.