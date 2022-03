Entre elas Ratos de Porão, que comemora 40 anos de formação, e Krisiun, com o show de encerramento da tour 'Scourge Of The Enthroned' - Marcos Hermes

Publicado 11/03/2022 15:17

Rio - Prestes a completar 19 anos de resistência rock na Baixada Fluminense, o Festival Tomarock tem a sua primeira edição no Circo Voador e contará com uma lista de bandas pesadíssima. Entre elas Ratos de Porão, que comemora 40 anos de formação, e Krisiun, com o show de encerramento da tour “Scourge Of The Enthroned”. O evento ocorre nesta sexta-feira, 11, a partir das 20h.

Para o festival, a abertura começará com o som da banda carioca Pavio e ainda irá rolar os sets da DJ Priscila Nau.



Criado em 2003 em Duque de Caxias, o evento cresceu ao longo desses anos. Antes sediado em quadras de colégios, de clubes, casas de shows e bares, o evento, que está prestes a completar 19 anos, já levou para os seus palcos mais de 700 bandas, como Pitty, Sepultura, Matanza, Terno Rei, Far From Alaska, Project 46, Supercombo, Torture Squad, Skylab, Scracho, Dibob, Darvin, Dead Fish e muitas outras.

Além disso, já levou para a lista de apresentações bandas internacionais, como Brujeria, Nuclear Assault, Obituary, D.R.I., Otep e Obey The Brave. Para as bandas iniciantes, o festival também abriu espaço, como Menores Atos, Pense, Surra e Lacered And Carbonized.

Organizar shows com bandas de vários estilos diferentes é uma marca do Tomarock, que, segundo o seu produtor, Luciano Paz, tem compromisso com rock, não importa se são bandas autorais de indie, hardcore, heavy metal ou covers. "O festival é a maior resistência do underground carioca e da Baixada Fluminense, uma longa história que agora tem o Circo Voador inclusa nela", disse ele.



Na estreia no Circo Voador, o festival já chegou com o pé na porta reunindo dois grandes representantes do rock’n’roll nacional. De um lado, os cavaleiros do apocalipse do punk rock nacional: Ratos de Porão. Há 40 anos em palcos pelo Brasil e mundo, João Gordo, Jão, Juninho e Boka preparam uma apresentação com um setlist especial lotado de músicas de toda a discografia da banda.

Do outro lado, os reis do death metal, Krisiun, chegam ao local com o show de encerramento da turnê do seu último álbum “Scourge Of The Enthroned”. Após quase dois anos longe dos palcos, o power trio, formado por Alex Camargo, Moyses Kolesne, e Max Kolesne, está com sangue nos olhos para esse retorno.