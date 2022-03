Gilsons sobe ao palco do Circo Voador para lançar primeiro álbum de estúdio 'Pra Gente Acordar' - Reprodução

Gilsons sobe ao palco do Circo Voador para lançar primeiro álbum de estúdio 'Pra Gente Acordar'Reprodução

Publicado 13/03/2022 09:38

Rio - Em dia de casa lotada, a banda Gilsons subiu ao palco do Circo Voador, na Lapa, para lançar o show do primeiro álbum de estúdio “Pra Gente Acordar“. Com um espetáculo com muitos ritmos e brasilidade, o trio empolgou o público presente e o repertório contou com as músicas do novo disco, além das conhecidas "Várias Queixas" e "Love Love".

O grupo musical de MPB, formado em 2018, conta com os músicos José Gil, Francisco Gil e João Gil, filho e netos de um dos maiores nomes da música brasileira Gilberto Gil, respectivamente. Em 2019, o conjunto emplacou o hit “Várias Queixas“, do EP homônimo, lançado em 2019. A apresentação no Circo Voador marcou o lançamento do show do disco que foi para o mundo em fevereiro deste ano.

A apresentação iniciou com a música título do álbum, "Pra Gente Acordar", e já animou o público presente, que fez um coro entoando a letra da canção. Além dessa, o trio também cantou "Proposta" e "Duas Cidades".

Outras músicas do novo álbum, como "Um Só", "O Dia Nasceu" e "Voltar à Bahia" também estiveram no repertório do show. Em um dos momentos da apresentação, antes de cantar "Bela", João dedicou a música para a sua avó Belina Moreira, que morreu em 2019 e foi casada com Gil entre 1965 e 1967.

No show, as músicas do primeiro EP também animaram o público. Ponto alto da noite, as músicas "Várias Queixas", "Love Love" e "Devagarinho" não deixou ninguém ficar parado e os fãs soltaram a voz na casa de shows.

Ainda em ritmo de Carnaval e como o trio mesmo falou, eles não poderiam fazer um show no Rio e deixar o samba de lado. Por isso, além das próprias músicas, o conjunto surpreendeu o público ao cantar "Eu e Você Sempre", de Jorge Aragão, e "Alguém Me Avisou", de Dona Ivone Lara.

Apaixonados pela Bahia e, principalmente, pela cultura afro-baiana, o que fizeram questão de falar durante o show e com músicas com elementos do estado, os três incluíram no repertório músicas do avô e dos Novos Baianos. De Gil, "Palco" agitou o público, enquanto do conjunto "Swing de Campo Grande" animou o Circo Voador.

Durante o show, o trio fez questão de afirmar que realizava um sonho ao subir no palco do Circo Voador para cantar as músicas da banda formada pelo filho e netos de Gilberto Gil. Os três classificaram como histórico a noite deste sábado e que não iriam esquecer daquela noite.