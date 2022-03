Os Paralamas do Sucesso - Divulgação

Publicado 18/03/2022 18:28

Rio - Depois de 12 anos, o festival Noites Cariocas está de volta ao Rio de Janeiro. Agora batizado como TIM Music Noites Cariocas, o evento vai reunir 14 shows no Morro da Urca, na Zona Sul da cidade, em quatros fins de semana ao longo deste mês e de abril. A estreia ocorre nesta sexta-feira (18), com Os Paralamas do Sucesso e Léo Jaime.

Além dos shows de estreia, o festival deste ano contará com nomes como Iza, Ney Matogrosso, AnaVitória, Capital Inicial e Diogo Nogueira. O evento será nos dias 18, 19, 25 e 26 de março e 1, 2, 8 e 9 de abril, no anfiteatro do Bondinho Pão de Açúcar. Para a programa, confira a lista completa no site do evento

Tecnologia

Neste ano, a aposta será na tecnologia de última geração. A operadora transmitirá os shows do festival no metaverso, em uma arena de eventos desenvolvida especialmente para a ação. Além disso, haverá uma galeria de arte digital com 400 NFTs assinados pelo artista René Machado, numa parceria do TIM Music Noites Cariocas com a Digitiva, empresa brasileira especializada em criptoativos.

A TIM manterá também um estúdio em parceria com a Rádio Mix para entrevistar celebridades e acompanhar toda a cobertura do evento. Além disso, haverá um lounge da operadora, com carregadores de celular e os clientes não vão encarar fila no bondinho: basta apresentar o app Meu TIM ou uma fatura para parar ter acesso expresso.



“A TIM tem uma ligação forte com a música e com a inovação e a ideia é juntar esses dois atributos para oferecer experiências surpreendentes, reforçando ainda mais nossa conexão com o público. Apostamos no 5G e no metaverso, duas tecnologias disruptivas e queremos mostrar todas as possibilidades que elas oferecem”, conta Ana Paula Castello Branco, diretora de branding e comunicação da TIM.

Já os shows no metaverso serão transmitidos em tempo real. Serão apresentadas, pelo menos, três músicas de cada artista, em todas as noites do festival. A exibição acontecerá em uma arena multifuncional criada especialmente pela TIM, localizada ao lado da loja da operadora no metaverso, inaugurada no fim do ano passado.