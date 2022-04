Paolla Oliveira, Rainha de bateria da Grande Rio, representou a pombagira no desfile - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Paolla Oliveira, Rainha de bateria da Grande Rio, representou a pombagira no desfileReginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 25/04/2022 15:16

A atriz Paolla Oliveira (40) comemorou o sucesso da Grande Rio no Carnaval 2022. Após arrasar na Avenida vestida de Pombagira, a Rainha de bateria da escola de Duque de Caxias celebrou o desfile da escola, que passou surpreendeu o público na madrugada de domingo (24) e recebeu o Estandarte de Ouro.

fotogaleria

Em seu perfil no Instagram, compartilhando trechos da noite, a artista demonstrou sua gratidão por representar o pavilhão Verde e Vermelho e parabenizou a comunidade. "Laroyê, Exu! Parabéns, @granderio, campeã do Estandarte de Ouro do Carnaval 2022. Orgulhosa, feliz e emocionada com esse desfile", escreveu ela.



Os comentários também celebraram a rainha e sua escola. Ivete Sangalo deixou sua mensagem de carinho e admiração: "Meu Deus! Que coisa mais maravilhosa você". Já Mariana Ximenes pareceu ter ficado sem ar ao ver Paolla na Avenida: "DESLUMBRANTE!!!! MARAVILHOSA!!!! Um acontecimento!". "Você é impressionante! Amei muito! Rainha amada!", comentou Sabrina Sato, rainha de bateria da Vila Isabel.

A Grande Rio, que homenageou o Orixá Exu com o enredo "Fala, Majeté! Sete Chaves de Exú", foi ovacionada pelo público nas redes sociais. Com um samba forte e muita criatividade, a escola trouxe uma proposta inovadora para a Sapucaí e cumpriu com maestria a missão de desmistificar a figura demonizada de Exu.