Joelma posta selfie após aparecer com rosto inchado em vídeo viralReprodução

Publicado 31/05/2022 19:04 | Atualizado 31/05/2022 19:04

Após aparecer em vídeo com o rosto inchado , Joelma compartilhou uma selfie cheia de autoconfiança em seu Instagram, nesta terça-feira (31). As primeiras imagens da face alterada da cantora, captadas durante um show, viralizaram na internet e preocuparam os fãs. A assessoria da imprensa da artista informou que a mudança é uma sequela da covid-19.

Com a frase "seja forte e corajoso", Joelma compartilhou uma foto cheia de atitude do próprio rosto, mostrando o inchaço, mas sem abaixar a cabeça. Nos comentários, os fãs deram apoio à cantora com mensagens cheias de carinho. "Não se preocupe, tenha calma, vai ficar tudo bem", escreveu uma seguidora. "Joelma, minha eterna rainha, saiba que é maravilhosa e sempre será", disse outra.

A cantora já foi diagnosticada três vezes com covid-19. Em outubro de 2021, ela afirmou que se recusou ser internada devido à doença.