Gilberto Gil - Divulgação

Gilberto GilDivulgação

Publicado 15/08/2022 19:25

Rio - O projeto Parque de Ideias realizará sua primeira na cidade do Rio de Janeiro e contará com a participação de Gilberto Gil. O artista integrará o Ilustre Leitor, conversa na qual falará sobre os 10 livros que marcaram sua carreira artística e que não podem faltar no acervo da Biblioteca Parque.

fotogaleria O projeto, idealizado e produzido pelo diretor Marcio Debellian, se propõe a retomar espaços importantes como as unidades da Biblioteca Parque, levando cultura e capacitação para a população. Conta ainda com a curadoria pedagógica de Júlio Cesar Valladão Diniz, Doutor em Literatura Brasileira pela PUC-Rio, com a curadoria geral de Marcio Debellian, com Diana Anastácia, formada em Filosofia (UERJ), mestranda em Cultura e Territorialidades (PPCULT-UFF), como curadora da unidade de Manguinhos e Osvaldo Lopes, formado em Jornalismo pela Unicarioca e curador da unidade da Rocinha.

O evento contará com as presenças da cantora Letrux, levando o show Línguas & Poesias, oficina de atuação para o audiovisual com Ana Kfouri e Programix com o curso técnico de som. A programação dos próximos meses segue em andamento e as datas serão anunciadas em breve.

Serviço



Parque de Ideias

Local: Biblioteca Parque Centro

Horário: 18h

Data: 23/08

Entrada: gratuita (sujeito à lotação)