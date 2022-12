‘O Amor dá Voltas’, triângulo amoroso protagonizado por Cleo, Juliana Didone e Igor Angelkorte, chega aos cinemas | Diversão | O Dia

Cleo e Igor Angelkorte em ’O Amor dá Voltas’ - Rachel Tanugi Ribas

Cleo e Igor Angelkorte em ’O Amor dá Voltas’Rachel Tanugi Ribas

Publicado 22/12/2022 07:00

Rio - Com problemáticas que vão além do clichê, “O Amor dá Voltas” é a nova comédia romântica nacional que chega aos cinemas nesta quinta-feira. Cleo, Juliana Didone e Igor Angelkorte vivem um triângulo amoroso que provoca, de forma leve e surpreendente, uma reflexão sobre o desafio de conciliar a carreira e as conquistas pessoais com as relações amorosas e a vida a dois.

Dirigido e co-escrito por Marcos Bernstein, conhecido por obras como “Faroeste Caboclo”, “Somos Tão Jovens” e “Meu Pé de Laranja Lima", o longa pretende ir além do amor ao contar a história de André (Igor Angelkorte), um jovem médico que volta para o Brasil após dois anos na África, onde trabalhou num acampamento do projeto “Médicos Sem Fronteiras”. Ao retornar, ele se depara com uma realidade completamente diferente do que esperava. Sua namorada de longa data, Beta (Juliana Didone), está casada e tem uma filha, ao passo que ele descobre que a irmã dela, Dani (Cleo), era a pessoa com quem ele havia trocado cartas de amor achando que falava com a namorada. A confusão amorosa leva os protagonistas da trama a repensarem suas escolhas na vida.



“Eu percebo que o André é um personagem que está em um processo de amadurecimento emocional básico e muito importante da vida. Começando a ter mais consciência do que ele quer e quais são os propósitos dele, e aprendendo a expressar o que ele sente enquanto confronta seus próprios medos”, descreve Igor. “Eu acho que a Beta é um oposto do André no início. Ela já tem muita certeza do que quer. E o filme acaba se tornando uma grande bagunça emocional”, explica Juliana. A confusão acaba ficando maior quando Dani se torna a terceira pessoa dessa relação. "Ela é uma menina cheia de sonhos, desejos e boas intenções. Ela é muito amorosa, honesta e complexa. Ela tenta resolver as coisas e complica tudo. Ela não é muito prática e sempre se enrola”, pontua Cleo.



Embora o gênero seja um dos preferidos do público, a comédia romântica não é muito comum entre as produções brasileiras. Para o elenco, “O Amor dá Voltas” foge um pouco do tradicional, sem perder a essência típica desses filmes.



“Eu amei ser uma comédia romântica, mas não ser linear. Ela não é aquelas comédias românticas que a gente está acostumado a ver. Ela é confusa, ela é surpreendente. Tem uma coisa fora da curva que quando eu li o roteiro eu me interessei muito. Essa coisa do triângulo amoroso envolvendo duas irmãs tão diferentes. Falei: ‘Gente, complexo, né? Vai ser bom!’”, relembra Ju Didone. “Eu já trabalhei em comédia romântica, é um gênero que eu adoro. E eu descobri isso trabalhando nesse gênero. Eu acho que esse filme foi uma conjunção muito feliz, a gente foi muito feliz fazendo”, afirma Cleo.



Já Igor reflete sobre os aprendizados que o gênero pode trazer. “A gente aprende a não se levar muito a sério. Eu acho que a comédia romântica deixa muito visível as nossas inconsciências, inconsistências e incoerências. O quão patético na vida é querer se levar muito a sério. E eu acho isso muito divertido”, ressalta.

Diretor do longa, Marcos explica quais caminhos a história escolhe seguir. “Esse filme é uma comédia romântica, lida com todos os códigos da comédia romântica, mas eu acho que a tendência mais corriqueira do gênero são as que caminham mais para a comédia. A gente vai mais para o romance, com pitadas de drama e humor. E eu acho que isso traz um frescor”, destaca.



Em suma, o filme busca conciliar compromissos sentimentais com buscas pessoais, enquanto vai desfazendo o mal entendido proposto. A partir disso, o diretor reflete o que pretende levar para o público com a trama.



“Eu quero primeiro levar o prazer de assistir, de se divertir e de curtir essa história. Mas curtir em vários níveis. Na questão de se identificar com suas próprias confusões sentimentais, incertezas e inseguranças. Mas tudo isso de uma maneira leve, encantadora, vibrante e dinâmica. O filme começa como uma comédia romântica tradicional, com encontros e desencontros. Aí a gente faz revelações rápidas e inesperadas. Além da estética muito bem trabalhada. Então, eu acho que a intenção é um pouco essa, oferecer para o público esse tipo de entretenimento”, conclui Marcos.