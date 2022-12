Camilla Camargo - Reprodução do Instagram

Camilla Camargo

Publicado 26/12/2022 20:57 | Atualizado 26/12/2022 21:50

Uma verdadeira musa! A atriz Camilla Camargo, de 37 anos, recriou uma foto tirada há mais de 4 anos em um spa na Bahia. Ambas foram registradas no período de fim de ano, onde a artista aparece no mesmo local e usando o mesmo biquínis nas imagens. Claro que os admiradores dela não pouparam elogios.

Na foto de 2018, Camilla aparece loira, enquanto nas mais recentes está com os cabelos mais escuros. "As duas primeiras fotos são de agora, as duas ultimas de 2018. Já estou com saudade", postou ela que, assim como Wanessa Camargo, é filha do ex-casal Zilu Godói e Zezé Di Camargo.



Para os cliques, Camilla usou, inclusive, o mesmo biquíni, de cor nude e com babados. Nos comentários, a atriz recebeu muitos elogios. "A mais gata das Camargo", escreveu um seguidor. "Sempre linda", comentou uma seguidora, "Como que pode ser tão maravilhosa?", questionou uma terceira pessoa. Uma outra ainda falou sobre a jovialidade de Camilla: "Não mudou nada além da cor dos cabelos, continua maravilhosa".