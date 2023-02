Cristian, Fred e Ricardo - Divulgação / TV Globo

Cristian, Fred e RicardoDivulgação / TV Globo

Publicado 19/02/2023 22:29 | Atualizado 19/02/2023 23:03

A dinâmica do Big Brother Brasil 23, da Globo, segue a todo vapor! Tanto que neste domingo (19) de Carnaval, mais um Paredão foi formado, o quinto da edição. Cristian, Fred Desimpedidos e Ricardo disputam a preferência do público e um dará adeus ao prêmio milionário na próxima terça-feira (21).

Ricardo, o Anjo da semana imunizou MC Guimê, No entanto, o biomédico acabou indicado pelo Líder, Cezar Black. Em votação aberta, Cristian recebeu 10 votos e foi para a berlinda. O gaúcho adquiriu o Poder Curinga e tirou de Fred Nicácio a chance de votar.

Ricardo, por ser indicado do Líder Cezar Black não competiu a Prova Bate e Vilta. Apenas Cristian, Domitila e Fred. Numa dinâmica de sorte, a ativista e influenciadora acabou se livrando do paredão, deixando Cristian, Fred Desimpedidos e Ricardo na berlinda para saber quem deixará a casa mais vigiada do Brasil.