Susana Vieira no lançamento de sua biografia Senhora do Meu DestinoLeo Franco/ Agnews

Publicado 15/05/2024 11:33 | Atualizado 15/05/2024 11:38

Rio - Famosos marcaram presença na noite de estreia do livro "Senhora do Meu Destino", da atriz Susana Vieira, nesta terça-feira (14), na livraria Martins Fontes, em São Paulo. A biografia conta a história da artista desde sua infância até a fama.



Miguel Falabella, Carolina Ferraz, Nany People, Ary Fontoura, Vanessa Giacomo, Adriana Lessa e Salete Campari são algumas personalidades que prestigiaram a noite de autógrafos da artista. O evento foi aberto ao público e contou com a presença de uma fila de fãs da atriz.