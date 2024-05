Ludmilla e Ivete Sangalo cancelam turnês - Webert Belicio/ Agnews

Ludmilla e Ivete Sangalo cancelam turnêsWebert Belicio/ Agnews

Publicado 18/05/2024 11:53

Rio - A BPC Participações e Produções Artísticas, empresa responsável pelos shows de Ivete Sangalo e Ludmilla que foram cancelados na quarta-feira (15) , e a Eventim, plataforma de venda de ingressos, foram notificadas pelo Procon Carioca a prestarem esclarecimentos, no prazo de 48 horas, em relação à comercialização de entradas para as turnês das cantoras.

Segundo o órgão, o objetivo é apurar possível violação ao Código de Defesa do Consumidor devido à ausência de informação clara sobre os desdobramentos em decorrência do cancelamento para os consumidores que já adquiriram os ingressos.

O show "Ivete Sangalo 3.0 - A Festa - Rio de Janeiro", que estava programado para acontecer em 12 de abril de 2025, no Estádio Nilton Santos, foi cancelado nesta quarta-feira pela cantora, quando ela anunciou que a turnê seria interrompida. Na mesma data foi anunciado que o show "Ludmilla: In The House Tour", inicialmente programado para ocorrer em 25 de maio de 2024, na Farmasi Arena, também havia sido cancelado.

A Diretora-executiva do Procon Carioca, Renata Ruback ressalta que as empresas optaram por realizar a venda de milhares de ingressos de forma antecipada e, sem explicações suficientes, cancelaram os eventos. "As empresas limitaram-se a informar sobre a indisponibilidade dos ingressos no site de vendas, sem divulgar como seria realizado o atendimento aos consumidores que já compraram os ingressos", explica ela.

O órgão solicita ainda que as empresas informem como se dará o ressarcimento de eventuais prejuízos do público vindo de outras cidades e estados para o show, em relação à hospedagem e passagens aéreas ou rodoviárias. Diante disso, as empresas terão que apresentar esclarecimentos visando garantir os direitos dos consumidores que já adquiriram os ingressos.

As empresas terão que informar ao órgão quantos consumidores adquiriram os ingressos para o show das cantoras, quais foram os motivos específicos que levaram ao cancelamento das turnês e quais serão os meios utilizados pela organização do evento para informar e ressarcir os consumidores.



Tudo precisa ser apresentado de forma detalhada, incluindo o plano de contingência que será aplicado e quais serão as condições e prazos estabelecidos para devolução dos valores. Caso o consumidor tenha dificuldades de solução junto à organização dos shows, poderá buscar auxílio do órgão registrando reclamação nos canais de atendimento disponibilizados pelo Procon Carioca.